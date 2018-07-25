Katie Price aşka geldi sevgilisiyle öpüştü

İngiliz şarkıcı ve manken Katie Price, yeni sevgilisi Kris Boyson ile Tayland'da tatil yaparken görüntülendi. Daha önce üç kez evlenen şarkıcı, fitness eğitmeni sevgilisiyle aşka geldi.

Katie Price aşka geldi sevgilisiyle öpüştü

İngiliz şarkıcı ve manken Katie Price, yeni sevgilisi Kris Boyson ile Tayland'da tatil yapıyor. Daha önce üç kez evlenen şarkıcı, fitness eğitmeni sevgilisiyle aşka geldi. Denizin ve güneşin tadını çıkaran ikili, daha sonra romantik anlar yaşadı. Çift, daha sonra kaldıkları otelde de samimi görüntüler verdi.

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Katie Price aşka geldi sevgilisiyle öpüştü

Şarkıcı Katie Price, kısa bir süre önce, 4 yıllık eşi Kieran Hayler'ın, kendisini dadı Nikki Brown ile aldattığını ileri sürmüştü. 2013 yılından bu yana evli olan İngiliz şarkıcı Katie Price ile eşi Kieran Hayler, birçok kez aldatma ve ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti. Son iddialara göre; 39 yaşındaki şarkıcı, eşi ile dadı Nikki Brown'un kendi evinde birlikte olduklarını belirtmişti.

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Katie Price aşka geldi sevgilisiyle öpüştü

İşte Katie Price, yeni sevgilisi Kris Boyson'un tatilinden kareler...

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Katie Price aşka geldi sevgilisiyle öpüştü

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