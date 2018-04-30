Kate Moss Türkiye'de detoks kampında

Dünyaca ünlü model Adriana Lima'dan sonra ünlü İngiliz model Kate Moss da arkadaşları ile birlikte Bodrum'a geldi. Bodrum'un Göltürkbükü mahallesindeki bir detoks merkezine yerleşen Moss, öğleden sonra aynı mahalledeki bir beach cluba arkadaşları ile birlikte giderek denize girdi. Kate Moss'un tatile arkadaşları Sadiel Froze ve Edward Enninful ile birlikte geldiği öğrenildi.
Ünlü model Kate Moss, tatil fotoğraflarını kendisine ait sosyal paylaşım sitesinde paylaşırken, havuz başında güneşlendiği sırada görüntülendi. Kate Moss'un detoks kampında 10 gün kaldıktan sonra tatilini Yunan adalarında sürdüreceği öğrenildi. 44 yaşındaki eski modelin, kusursuz fiziği dikkatlerden kaçmazken Kate Moss, genç mankenlere taş çıkarttı deyim yerindeyse.
İşte Kate Moss'un tatilinden fotoğraflar...
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