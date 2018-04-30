Kate Moss Türkiye'de detoks kampında

Dünyaca ünlü top model Kate Moss, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki detoks tatiline başladı. Kate Moss'un detoks kampında 10 gün kaldıktan sonra tatilini Yunan adalarında sürdüreceği öğrenildi.

Kate Moss Türkiye'de detoks kampında

Dünyaca ünlü model Adriana Lima'dan sonra ünlü İngiliz model Kate Moss da arkadaşları ile birlikte Bodrum'a geldi. Bodrum'un Göltürkbükü mahallesindeki bir detoks merkezine yerleşen Moss, öğleden sonra aynı mahalledeki bir beach cluba arkadaşları ile birlikte giderek denize girdi. Kate Moss'un tatile arkadaşları Sadiel Froze ve Edward Enninful ile birlikte geldiği öğrenildi.

18
Kate Moss Türkiye'de detoks kampında

Ünlü model Kate Moss, tatil fotoğraflarını kendisine ait sosyal paylaşım sitesinde paylaşırken, havuz başında güneşlendiği sırada görüntülendi. Kate Moss'un detoks kampında 10 gün kaldıktan sonra tatilini Yunan adalarında sürdüreceği öğrenildi. 44 yaşındaki eski modelin, kusursuz fiziği dikkatlerden kaçmazken Kate Moss, genç mankenlere taş çıkarttı deyim yerindeyse.

28
Kate Moss Türkiye'de detoks kampında

İşte Kate Moss'un tatilinden fotoğraflar...

38
Kate Moss Türkiye'de detoks kampında

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro