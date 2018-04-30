Kate Moss Türkiye'de detoks kampında

Dünyaca ünlü model Adriana Lima'dan sonra ünlü İngiliz model Kate Moss da arkadaşları ile birlikte Bodrum'a geldi. Bodrum'un Göltürkbükü mahallesindeki bir detoks merkezine yerleşen Moss, öğleden sonra aynı mahalledeki bir beach cluba arkadaşları ile birlikte giderek denize girdi. Kate Moss'un tatile arkadaşları Sadiel Froze ve Edward Enninful ile birlikte geldiği öğrenildi.

