Kate Middleton'ın son hali şok etti yan yana gelince anlaşıldı

Diğer taraftan, İngiliz Kraliyeti’nin ünlü çifti, ilk kez tüm çocuklarıyla birlikte basın tarafından fotoğraflandı. Çiftin en büyük çocukları Prens George (4), Prenses Charlotte (3) ve 11 haftalık Prens Louis ilk kez ebeveynleriyle aynı karede yer aldı.



