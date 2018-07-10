Kate Middleton'ın son hali şok etti yan yana gelince anlaşıldı

İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ve eşi Kate Middleton, 11 hafta önce dünyaya gelen çocukları Prens Louis’i vaftiz ettirdi. Törene damga vuran ise Kate Middeton'ın yıllar içindeki değişimi oldu.

Kate Middleton'ın son hali şok etti yan yana gelince anlaşıldı

İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ve eşi Kate Middleton, 11 hafta önce dünyaya gelen çocukları Prens Louis’i vaftiz ettirdi. Törene İngiltere Kraliyet Ailesi’nin önde gelen üyeleri katıldı. Diğer taraftan, Prens William ve Kate Middleton çifti üç cocuğuyla birlikte ilk kez basına poz verdi.

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Kate Middleton'ın son hali şok etti yan yana gelince anlaşıldı

Prens William ve eşi Kate Middleton, 23 Nisan’da dünyaya gelen üçüncü çocukları Prens Louis’i St. James Sarayı’ndaki Kraliyet Şapeli’nde vaftiz ettirdi. Törene, Prens Charles, Cornwall Düşesi Camilla, Pren Harry Meghan Markle, Pippa Middleton, Carole Middleton gibi ailenin önde üyeleri katılırken, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in yoğun programından dolayı katılamadığı bildirildi.


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Kate Middleton'ın son hali şok etti yan yana gelince anlaşıldı

Diğer taraftan, İngiliz Kraliyeti’nin ünlü çifti, ilk kez tüm çocuklarıyla birlikte basın tarafından fotoğraflandı. Çiftin en büyük çocukları Prens George (4), Prenses Charlotte (3) ve 11 haftalık Prens Louis ilk kez ebeveynleriyle aynı karede yer aldı.

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Kate Middleton'ın son hali şok etti yan yana gelince anlaşıldı

YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİNDE SON HALİ; Törene damga vuran Kate Middleton oldu. Göz kamaştıran beyaz elbisesi bir yana dursun, Kate Middleton'ın üç bebeğinin vaftiz törenlerinde yıllar içindeki değişimi gözlerden kaçmadı.

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