Kate Middleton'ın rüya evliliğinin karanlık yüzü işte gerçekler!

Dünyanın her adımlarını merak ettiği çiftlerden biri olan, İngiltere'nin gelecekteki kral ve kraliçesi olmalarına kesin gözüyle bakılan Kate Middleton ve Prens Williams aşkının, kapalı kapılar ardındaki hikayesi bambaşka.
Bu ünlü çiftin de ilişkileri boyunca kötü günleri oldu. Yani o görkemli düğünde bir peri kızı gibi görünmeden önce uzun zaman bekledi Middleton, bazen gözyaşı döktü, bazen umutları kırıldı. Hatta bir ara ter edildi. Hem de telefonda! İşte Prens William ile Kate Middleton'ın ilişkisi hakkında az bilinen hatta bazıları hiç bilinmeyen gerçekler.
Başından bu yana anlatılanlara göre Kate Middleton ile Prens William, St. Andrews Üniversitesi'nde okudukları yıllarda düzenlenen bir defilede tanıştılar. Hatta Middleton'ın şeffaf bir kıyafetle podyuma çıktığı ve Prens'in de onu görür görmez gönlünü kaptırdığı anlatılıyor.
Ama bu konuda pek bilinmeyen bir ayrıntı var. Middleton o sıralarda bir başkasıyla flört ediyordu. Middleton'ın o dönemdeki sevgilisi Rupert Finch idi. Elbette Prens William'ın ilgisini çektiğini fark edince Finch defteri kapandı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER