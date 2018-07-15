Kate Middleton Prens Williams yatak odası geleneğini yıktı!

Dünyanın her hareketini merakla izlediği çifti Prens Williams ve eşi Kate Middleton bir kraliyet tabusunu yıktı. Peki ne oldu da çift 200 yıllık geleneği yıkmayı başardı?

Kate Middleton Prens Williams yatak odası geleneğini yıktı!

Dünyanın her hareketini merakla izlediği çifti Prens Williams ve eşi Kate Middleton bir kraliyet tabusunu yıktı. Peki ne oldu da çift 200 yıllık geleneği yıkmayı başardı?

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Kate Middleton Prens Williams yatak odası geleneğini yıktı!

Bir süre önce üçüncü bebeklerinin de aralarına katılmasıyla ailelerini genişleten Prens William ve Kate Middleton, buna rağmen 200 yıllık bir tabuyu deviren ilk kraliyet çifti olarak tarihe geçti. Ne mi bu gelenek?

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Kate Middleton Prens Williams yatak odası geleneğini yıktı!

İngiliz kraliyet ailesinde evli çiftler genellikle evliliklerinin ilk yılında çocuk sahibi olmak için ilk adımı atar. Yani kraliyet ailesine mensup bir çift evlendiğinin birinci yılında ya bebeğini kucağına almış olur ya da bebeğin doğumuna sayılı günler kalmış olur. Oysa Kate ve William bunu yapmadı.

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Kate Middleton Prens Williams yatak odası geleneğini yıktı!

2011 yılının Nisan ayında evlenen Kate Middleton ve Prens William, ilk bebekleri Prens George'u 2013 ılında kucaklarına aldı. Ondan iki yıl sonra da Prenses Charlotte dünyaya geldi. Kraliyet çiftinin üçüncü bebeği de geçtiğimiz aylarda aileye katıldı.

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