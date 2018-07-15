Kate Middleton Prens Williams yatak odası geleneğini yıktı!

İngiliz kraliyet ailesinde evli çiftler genellikle evliliklerinin ilk yılında çocuk sahibi olmak için ilk adımı atar. Yani kraliyet ailesine mensup bir çift evlendiğinin birinci yılında ya bebeğini kucağına almış olur ya da bebeğin doğumuna sayılı günler kalmış olur. Oysa Kate ve William bunu yapmadı.

