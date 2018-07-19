Kate Middleton Meghan Markle arasında savaş! Sarayda elti kapışması

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gelinleri Kate Middleton ve Meghan Markle arasında, henüz adı konulamayan soğuk bri savaş olduğu, Meghan Markle'ın, Kate Middleton karşısında alttan aldığı iddia edildi.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gelinleri Kate Middleton ve Meghan Markle arasında, henüz adı konulamayan soğuk bri savaş olduğu, Meghan Markle'ın, Kate Middleton karşısında alttan aldığı iddia edildi. Dünyanın en ünlü eltilerinin savaşı, daha büyüyecek gibi. Twitter

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Her ikisi de 36 yaşında olan iki kadın geçen hafta sonu Wimbledon Açık'ta maç izlemeye birlikte gitti. Uzaktan bakıldığında da çok iyi anlaştıklarını düşündü herkes. Peki gerçekten öyle mi? İngiliz magazin basınına sızan haberlere göre hiçbir şey göründüğü gibi değil. Yani Prens William'ın arısı Kate Middleton ile Prens Harry'nin karısı Meghan Markle arasında adı tam konulmamış bir tür soğuk savaş var.

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İddialara göre Saray, iki genç kadının iyi geçinmesini arzu ediyor. Özellikle de bu durumun dışarıdan tam olarak böyle algılanmasını. Bu yüzden de Middleton ile Markle, Wimbledon Açık'ta mücadele izlemeye saray tarafından birlikte gönderildi. Yine ileri sürülenlere göre Prens William ve Prens Harry'nin eşleriyle birlikte karşılaşmaya gitmemeleri talebi de "yukarıdan" geldi. Twitter

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