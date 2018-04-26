Kate Middleton internet annelerini isyan ettirdi

Kate Middleton doğum yaptıktan saatler sonra gazetecilerin karşısına harika görüntüsü ile çıkıp herkesi şoke etmişti

Kate Middleton doğum yaptıktan saatler sonra gazetecilerin karşısına harika görüntüsü ile çıkıp herkesi şoke etmişti. Normal doğum yapan sahne arkasında hem sağlık hem de imaj ekibinden pek çok kişi olan Middleton'u gören 'sıradan' kadınlar sosyal medyada isyan etti. Doğumdan sonra Kate Middleton ve doğumdan sonra ben konulu fotoğraflar yüzlerce beğeni aldı.. Twitter

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Kate Middleton doğum yaptıktan saatler sonra gazetecilerin karşısına harika görüntüsü ile çıkıp herkesi şoke etmişti. Normal doğum yapan sahne arkasında hem sağlık hem de imaj ekibinden pek çok kişi olan Middleton'u gören 'sıradan' kadınlar sosyal medyada isyan etti. Doğumdan sonra Kate Middleton ve doğumdan sonra ben konulu fotoğraflar yüzlerce beğeni aldı.. Twitter

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2 13

Kate Middleton doğum yaptıktan saatler sonra gazetecilerin karşısına harika görüntüsü ile çıkıp herkesi şoke etmişti. Normal doğum yapan sahne arkasında hem sağlık hem de imaj ekibinden pek çok kişi olan Middleton'u gören 'sıradan' kadınlar sosyal medyada isyan etti. Doğumdan sonra Kate Middleton ve doğumdan sonra ben konulu fotoğraflar yüzlerce beğeni aldı.. Twitter

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