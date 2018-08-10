Katar'dan Türkiye'ye arabuluculuk teklifi

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Kathimerini'de yer alan haberlere göre El Atiyye, Yunan mevkidaşı Panos Kammenos'la Atina'da gerçekleştirdiği görüşmede, mart ayında sınırı yanlışlıkla geçtikleri için Türk makamlarınca tutuklanan ve Türkiye tarafından casuslukla suçlanan iki Yunanistan askeri için arabuluculuk yapabileceğini söyledi.
Kammenos'un ise söz konusu teklifinden ötürü El Atiyye'ye teşekkür ettiği öğrenildi.
Atiyye ayrıca, Yunanistan'da meydana gelen ve 90'dan fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın felaketinden ötürü de Yunanistan halkına başsağlığı diledi.
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