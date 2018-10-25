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Katar'dan Gazze'deki elektrik santraline yakıt desteği

Katar'dan Gazze'deki elektrik santraline yakıt desteği

Gazze'de elektrik santrali için yakıt alımını finanse eden Katar'ın desteğiyle santraldeki ikinci jeneratör çalışmaya başladı.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 16:45 - Güncelleme: 25-10-2018 16:45

Gazze'deki Doğal Kaynaklar ve Enerji Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Katar'ın bağışta bulunduğu yakıtın Gazze'ye ulaşmasının ardından elektrik santralindeki ikinci jeneratör çalıştı." denildi.

Bunun elektrik dağıtım programını olumlu yönde etkileyeceği vurgulanan açıklamada, Katar'ın Gazze'deki elektrik krizini hafifletmeyi hedefleyen çabalarından övgüyle söz edildi.

SIKITILARI HAFİFLETECEK
Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Twitter hesabından "Gazze'deki elektrik santralinin ikinci jeneratörü çalışmaya başladı. Bu, 2 milyondan fazla kişinin sıkıntılarını hafifletecektir." paylaşımında bulundu

İsrail ile Gazze Şeridi arasında ticari ürünlerin geçişi için kullanılan Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan dün Gazze'ye yakıt tedariki yeniden başlamıştı. 

Gazze'de 4 jeneratör bulunan elektrik santrali, gerekli yakıt sağlanamadığı için bir jeneratörü çalıştırıyor ve 25 megavat elektrik üretiyordu.   İsrail, Gazze'nin 500 megavat olan elektrik ihtiyacının 120 megavatını, Mısır ise 32 megavatını karşılıyor.

 

İsrail ablukasının başladığı 2006'dan bu yana enerji temininde büyük sıkıntılar yaşanan Gazze'de günlük elektrik kesintileri 18 ila 20 saati buluyor. 

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Kaynak : AA

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