Katar'dan ABD ile dev anlaşma

Boeing, Haziran ayında Katar ve ABD'nin imzaladığı anlaşmanın bir parçası olarak, 36 adet F-15QA Advanced Eagle üretim ve teslimatı için 6,17 milyar Dolar'lık bir kontrat imzaladı.
ABD Savunma Bakanlığı, 22 Aralık'ta yaptığı duyuruda teslimatların 30 Aralık 2022'ye kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti.
Katar Emiri Hava Kuvvetleri (QEAF), 36 adet Dassault Rafale savaş uçağı ve 24 Eurofighter Typhoon tedariki için de anlaşmalara imza atmıştı.
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