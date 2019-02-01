Katarakt hastaları akıllı lens ile sorunlarından kurtuluyor

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Operatör Dr. Baran Bari İlhan, halk arasında ‘akıllı lens’ olarak bilinen trifokal lens tedavisiyle katarakt hastalarına yakın, uzak ve orta mesafede net görüş sağlandığını ifade etti.

"Bölgede bir ilk olan trifokal lens (akıllı lens) tedavisiyle hastaların gözlük kullanma ihtiyacı duymadığını belirten İlhan, “Toplumda 60 yaş sonrası görünen katarak rahatsızlıklarda birçok klinik monofokal dediğimiz tek odaklı mercekler kullanılmaktaydı."

"Bununla hastalar gerçekten güzel ve rahat görüyordu. Fakat 2-3 metre gibi ara mesafelerde ve 40 santimetrelik mesafede yakın okumada hastalarımız ciddi anlamda rahatsız olurdu ve bu yüzden ikinci bir gözlük ihtiyacı duyuyordu. Halk arasında akıllı lens olarak bilinen trifokal lensler uygulandığında hem uzak hem orta hem de yakın mesafede kullanılmak üzere, tek bir lens uygulanması yapılıyor” dedi.

Gözlük ihtiyacına son

Ameliyat sonrası gözlük ihtiyacının ortadan kalktığını sözlerine ekleyen İlhan, “Katarakt ameliyatı yöntemiyle aynı olan ameliyat gerçekleştirilmekte, fakat bu lens gözün içine bırakıldığı zaman hastalar artık yakın, ara ve uzak mesafe için ayrı ayrı gözlük kullanmıyorlar. Ameliyattan sonra uzak, orta ve yakın mesafede hiçbir sorun yaşamıyorlar ve gözlük ihtiyacı duymuyorlar. Ameliyat, 10-15 dakika gibi kısa sürüyor. Hasta ameliyat sonrası evine gitmektedir” şeklinde konuştu.