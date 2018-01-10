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Katar televizyonundan son dakika Türkiye haberi!

Katar televizyonundan son dakika Türkiye haberi!

KATAR televizyonunda Türkiye'yle ilgili çarpıcı bir haber yer aldı. Katar'da yayın yapan El Cezire televizyonu Türkiye'nin Afrin ve Menbiç'e yönelik operasyon için son hazırlıkları yaptığını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2018 08:53 - Güncelleme: 10-01-2018 08:53

Fırat Kalkanı Harekatı ile Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde Amerika destekli teröristlerin terör koridoru oluşturmasına izin vermeyecek.

Bu kapsamda sınıra askeri sevkiyaylarına devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin ve Menbiç'i terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarının elinden alacak.

KATAR TAKİPTE: Bölgede huzur ve güvenliği sağlamayı hedefleyen Mehmetçik, bölgeyi gerçek sahiplerine teslim edecek.

SON HAZIRLIKLAR

Türkiye'nin yaptığı hazırlıklar Katar tarafından da yakından takip ediliyor. Türkiye'yi bölgedeki en önemli müttefiklerinden biri olarak gören Katar'da yayın yapan El Cezire televizyonunda operasyonlar hakkındaki bilgiler son dakika olarak verildi.

"HAREKATIN TÜRKLER İÇİN ZAMANI GELDİ"

El Cezire yayınına katılan El Mutez Billah Hasan adlı muhabir, "Erdoğan, zamanlama açısından bu harekata neden olan sebeplerden bahsetmedi ancak son zamanlarda ABD’nin YPG’ye verdiği desteği keza Halkbank üzerinden ABD’de veya en azından Gülen ile bağlantılı bir ekip tarafından oynanan oyunlarla Türkiye’deki iç istikrarın hedeflediğini açıkça ifade ediyor. Bütün bu nedenleri yan yana koyduğumuzda bu harekatın Türkler için zamanının geldiğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • ANADOLU 10 Ocak 2018 11:04 en son 400 pkklı, abd özel kuvvetleri tarafından anti-tankçı olarak yetiştirildi ve türkiye sınırlarına konuşlandırıldı. bence afrin ve menbiçe girmeden önce doğrudan abd hedeflerine yönelik saldırılar yapmalıyız. abd düşmanlık yapıyorsa, karşılığını göstermeliyiz. sadece pkkya vurmak, bize yapılan düşmanlığın karşılığı değildir. coniler de hedef olmalıdır. ya olacağız ya öleceğiz!

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