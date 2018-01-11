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Katar krizin arkasındaki ismi açıkladı!

Katar krizin arkasındaki ismi açıkladı!

Katar ve Mısır arasında bir süredir devam eden gerilimin ardından açıklama yapan Katar Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ı suçladı.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2018 19:34 - Güncelleme: 11-01-2018 19:34

Katar'da katıldığı televizyon programında konuşan Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ülkesinin Mısır'la olan geriliminin arka planını anlattı.

Mısır'ın Arap ülkeleri arasındaki merkezi rolünü takdir ettiklerini ve Arap ülkelerinin lideri olduğunu belirten Al Sani, Mısır halkının tercihlerine saygı duyduklarını belirtti.

2013 yılında Cumhurbaşkanı Mursi'nin darbeyle indirilmesinin ardından Sisi yönetimiyle sorunlar yaşadıklarını açıklayan Al Sani, "Mısır'la çözmeye çalıştığımız ilk problem buydu ancak başarılı olamadık" dedi.

Katar Emiri El Sani ve Mısır'ın darbeci generali Sisi'nin Suudi Arabistanveliaht prensi Muhammed bin Selman'ın önderliğinde toplandıklarını belirten Dışişleri Bakanı, Muhammed bin Selman'ın arabuluculuk rolünü kabul ettiklerini ve üç ülkenin dışişleri bakanlarının Suudi Arabistan önderliğinde ikinci bir toplantı yapmaları kararı aldıklarını ifade etti.

Bakan Al Sani, bu toplantıdan sonra Mısırlı yetkililerle toplantı için görüştüklerini ancak veliaht prens Muhammed bin Selman'ın herhangi bir davette bulunmadıkları cevabını aldıklarını belirterek Selman'ın Katar-Mısır ilişkilerinin iyileşmesini istemediğini açıkladı.

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