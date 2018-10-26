Katar Hava Yolları, Türkiye'den kabin memuru alacak

Türkiye - Katar arasında uçuş ve yolcu trafiğinin artmasıyla Katar Havayolları, 3 Kasım'da İstanbul'da kabin görevlisi işe alım etkinliği düzenlemeye karar verdi. İstanbul'da seçilen adaylar Doha'da yaşayacak. Türkiye'ye haftada 48 sefer düzenleyen şirket başvuru koşullarını da açıkladı.

Katar Hava Yolları, Türkiye'den kabin memuru alacak

Türkiye ile Katar arasında en çok uçuşu Doha´dan haftada 48 uçuş ile Katar Havayolları yapıyor. Doha merkezli Katar Havayolları, Türkiye'de de büyümesine paralel olarak daha çok Türk kabin görevlisi arıyor.

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Katar Hava Yolları, Türkiye'den kabin memuru alacak

Katar Havayolları 3 Kasım cumartesi günü 09:00 ile 17:00 saatleri arasında İstanbul Grand Hyatt Otel'de kabin görevlisi alım etkinliği düzenleyecek. Katar Havayolları verdiği alım ilanında, "Rekabetçi tazminat ve avantaj paketleri sunuyoruz. Çok uluslu Kabin Ekibi Ekibimize katılın ve konaklama, yardım ve görev için ulaşım dahil olmak üzere vergisiz bir ücret paketinin tadını çıkarın" denildi.

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Katar Hava Yolları, Türkiye'den kabin memuru alacak

Katar Havayolları'nın başvuracaklarda aradığı koşullar ise şöyle: Minimum 21 yaşında olmak. Parmak uçlarında minimum 212 cm yüksekliğe ulaşabilmek. Yazılı ve konuşma olarak akıcı İngilizce. Doha'ya taşınmaya istekli. Minimum lise mezunu. Mükemmel sağlık ve fitness

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Katar Hava Yolları, Türkiye'den kabin memuru alacak

Türkiye'ye haftada 48 sefer düzenleyen Katar Havayolları; Hatay'a haftada üç sefer, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na günde üç sefer, Atatürk Havalimanı'na haftada 10 sefer, Adana Havalimanı'na haftada üç sefer, Ankara Esenboğa Havalimanı'na günlük sefer, Antalya'ya haftada iki sefer, Bodrum'a da haftada iki sefer düzenliyor.

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