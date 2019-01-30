Katar Milli Futbol Takımı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ni 4-0 yenerek finale kalması, Arap dünyasında sosyal medyada günün konusu oldu. Sosyal medyada "Katar'a abluka uygulayan ülkeler sayısınca gol", "En önemlisi, finale Körfez'den bir takımın kalmasıdır, inşallah kupa Körfez'in olacak" ve "BAE'nin yenilgisi üzerine Katar'a abluka 4 yıl daha uzatılacak demektir" yorumları yapıldı.

Başkent Abu Dabi'de dün akşam ev sahibi BAE'yi yenerek finali garantileyen Katar'ın zaferi, Arap dünyasında sosyal medyada çeşitli şekillerde yorumlandı.

DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR

Twitter'da "Katar'a abluka uygulayan ülkeler sayısınca gol", "Sportmenliğe yakışmayan taraftarı nedeniyle BAE'ye bir daha şampiyona düzenleme hakkı verilmemeli", "Futbol milli takımınız bugün başarılı olamadı, niye terlik atıyorsunuz? Sizle anlaşamayanlarla dahi olsa bu, emirlikler halkının ahlakı olamaz", "BAE'nin yenilgisi üzerine Katar'a abluka 4 yıl daha uzatılacak demektir", "Körfez'den bir ülkenin final maçına çıkıyor olması en önemli nokta ve kupanın Körfez'e getirilmesini temenni ediyorum" ve "Katar halkına tebrikler. Allah'ın izniyle kupa sizin olur." şeklindeki yorumlar dikkati çekti.

Katar ile Japonya arasındaki final maçı 1 Şubat Cuma günü Abu Dabi'de oynanacak.