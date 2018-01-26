Katar Emiri Tamim'in eşi kimdir? Çarşaflı iki karısı var

KATAR Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani en genç dünya liderlerinden biri. 1980 doğumlu olan Tamim'i babası tahtan inerek yerine çıkardı. Şeyh Hamad Bin Halife Al Sani'nin ikinci eşi Şeyha Moza'dan olan oğlu Tamim, babasından hayli farklı bir profil çiziyor. Annesi dünyanın en sosyetik isimleri arasında gösterilirken, Şeyh çarşaflı eşleri ile biliniyor. İşte Katar Emiri Tamam ve eşleri.