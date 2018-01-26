Katar Emiri Tamim'in eşi kimdir? Çarşaflı iki karısı var

Katar Emiri Tamim'in eşi kimdir? Çarşaflı iki karısı var

KATAR Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani en genç dünya liderlerinden biri. 1980 doğumlu olan Tamim'i babası tahtan inerek yerine çıkardı. Şeyh Hamad Bin Halife Al Sani'nin ikinci eşi Şeyha Moza'dan olan oğlu Tamim, babasından hayli farklı bir profil çiziyor. Annesi dünyanın en sosyetik isimleri arasında gösterilirken, Şeyh çarşaflı eşleri ile biliniyor. İşte Katar Emiri Tamam ve eşleri.

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Katar Emiri Tamim'in eşi kimdir? Çarşaflı iki karısı var

Katar Emiri Tamim'in annesi dünya çapında tanınan bir isim. Güzelliği dillere destan olan Şeyha Moza, dünyanın en şık giyinen kadınları arasında gösteriliyor. Batılı giyim tarzını tercih eden Şeyha Moza, ünlü markaları kullanıyor. Katar Emiri olan oğlu Tamim ise eş seçiminde daha muhafazakar olmuş.

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Katar Emiri Tamim'in eşi kimdir? Çarşaflı iki karısı var

KATAR EMİRİ'NİN EŞİ : Katar Emiri ilk evliliğini 2005 yılında yaptı. İlk karısı Şeyna Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani ikinci kuşaktan kuzeni oluyor. Katar Emiri'nin her iki eşi de çarşaflı.

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Katar Emiri Tamim'in eşi kimdir? Çarşaflı iki karısı var

KATAR EMİRİ'NİN İKİNCİ KARISI : Katar Emiri Tamim Bin Hamad Al Tani, 2009’da ikinci kez evlendi. İkinci eşinin ismi Şeyha Anoud bint Mana al-Hajri. Katar Emirinin ikinci eşi medya önüne çok çıkmazken protokollerde genellikle ilk karısı bulunuyor.

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