Kastamonulu şehit nikah için o tarihi almış

Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel’in (24) Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Dibek köyündeki ailesine acı haber verildi.

Kastamonulu şehit nikah için o tarihi almış

Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel’in (24) Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Dibek köyündeki ailesine acı haber verildi. Şehit Demirel’in köyde yaşayan annesi Serpil ve babası Aydın Demirel, nişanlısı Rukiye Çekirdek ve 2 kardeşine acı haber İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner ve askeri yetkililer tarafından yanlarındaki sağlık ekipleri kontrolünde verildi.

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Kastamonulu şehit nikah için o tarihi almış

Yakınları, şehit Demirel’in geçtiğimiz Eylül ayında Rukiye Çekirdek ile nişanlandığını ve 30 Ağustos’a nikâh günü aldıklarını söyledi. Acı haberin ardından şehidin ailesinin yaşadığı eve Türk Bayrağı asıldı, yakınları ve köylüler taziye ziyaretine geldi. Facebook sayfasında nişanlısı ile beraber fotoğraflarını yayınlayan Arif Demirel'in nikah için 30 Ağustos tarihini seçtiği, düğün için hazırlıklara başladığı belirtildi.

29
Kastamonulu şehit nikah için o tarihi almış

Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel’in (24) Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Dibek köyündeki ailesine acı haber verildi. Şehit Demirel’in köyde yaşayan annesi Serpil ve babası Aydın Demirel, nişanlısı Rukiye Çekirdek ve 2 kardeşine acı haber İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner ve askeri yetkililer tarafından yanlarındaki sağlık ekipleri kontrolünde verildi.

39
Kastamonulu şehit nikah için o tarihi almış

Yakınları, şehit Demirel’in geçtiğimiz Eylül ayında Rukiye Çekirdek ile nişanlandığını ve 30 Ağustos’a nikâh günü aldıklarını söyledi. Acı haberin ardından şehidin ailesinin yaşadığı eve Türk Bayrağı asıldı, yakınları ve köylüler taziye ziyaretine geldi. Facebook sayfasında nişanlısı ile beraber fotoğraflarını yayınlayan Arif Demirel'in nikah için 30 Ağustos tarihini seçtiği, düğün için hazırlıklara başladığı belirtildi.

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