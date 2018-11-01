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Kastamonu'da yolcu otobüsü tıra çarptı ölü ve yaralılar var

Kastamonu'da yolcu otobüsü tıra çarptı ölü ve yaralılar var

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde yolcu otobüsünün, önünde seyreden tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 31 kişi yaralandı. Otobüsteki yolcuların bir bölümünün acemi birliğine teslim olmaya giden askerler olduğu öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 09:13 - Güncelleme: 01-11-2018 09:13

İstanbul'dan Tokat'a giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Metro Turizme ait  34 BML 277 plakalı yolcu otobüsü, D-100 karayolunun Tosya ilçesine bağlı Suluca köyü yakınlarında önünde seyreden  ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 RUF  35 plakalı tıra çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü ve ismi öğrenilemeyen muavin hayatını kaybederken 31 kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı

Otobüste bulunan yolcuların bir bölümünün Tokat'taki acemi birliğine teslim olmaya giden askerler olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

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