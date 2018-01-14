Kastamonu'da pazartesi okullar tatil mi valiliğin 15 Ocak kararı

KASTAMONU kar yağışı altında kalırken meteorolojiden 15 ocak pazartesi günü için de uyarı geldi. Kar yağışı ile birlikte öğrencilerin gözü de Kastamonu Valiliğine döndü. Yarın yani 15 Ocak 2018 pazartesi günü okullar tatil olabilir. Kastamonu valiliği ilerleyen saatlerde yapacağı son durum değerlendirmesi ile bunu netleştirecek. Kar tatili kararı çıktığında bu haberde gelişmeleri bulacaksınız.

Kastamonu'da yarın da yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Meteorolojinin 15 Ocak pazartesi günü için uyardığı iller listesi şöyle : İstanbul, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop, Yozgat, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Sivas, Erzincan, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Artvin.

Yarın okullar tatil mi? -15 Ocak 2018 kar tatili olan iller listesi

Kastamonu için meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini yayınladı. Yarın yani 15 Ocak pazartesi günü kar devam ediyor. İşte Kastamonu hava durumu;