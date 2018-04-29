Kastamonu'da küçüklere büyük sınav

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kastamonu Üniversitesi Özel Okulları için yapılan bursluluk sınavında ilkokul 2,3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerine ev sahipliği yaptı.

Kastamonu genelindeki tüm okulların yoğun katılım gösterdiği sınavdan veli ve öğrenciler memnun ayrıldı. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Kuzeykent Külliyesi girişindeki binasında hizmet verecek olan okulda anasınıfı ve ilkokul (1,2,3,4 sınıf)kademesindeki öğrencilerin eğitim kalitesini artırmak için tüm branşlardan öğretim üyelerinin olduğu bir bilim kurulu bulunuyor. Ayrıca Üniversite bünyesinde bulunan Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi / Çocuk Eğitim ve Uygulama Merkezi ile de koordineli olarak çalışan okuldaki öğrenciler üniversitenin tüm imkânlarından yararlanabilecekler.