Kastamonu’da 7 araç birbirine girdi: 9 kişi yaralandı

Kastamonu’da yoğun sis ve soğuk havaya bağlı olarak yollarda oluşan buzlanma nedeniyle iki ayrı kavşakta zincirleme kazalar meydana geldi. Hacıbey kavşağında yaşanan ilk kazada yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle 5 araç birbirine girdi. Meydana gelen kazada Süleyman Öncü (81), Fahrunisa Öncü (49) ve Eslem Betül Öncü (20) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AYNI SAATLERDE BİR BAŞKA KAZA: Aynı saatlerde yaşanan diğer kaza ise Öz Bereket kavşağında meydana geldi. Minibüs ile kamyonetinde karıştığı kazada Kezban Sözen (82), Faruk Demiroğlu (33), Sefa Sağır (32), İbrahim Gelinoğlu (25), Önder Ömeroğlu (28) ve Necdet Mısıroğlu (38) yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.