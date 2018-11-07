  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kaslı fotoğrafları olay olmuştu! Avukat hakkında karar çıktı

Kaslı fotoğrafları olay olmuştu! Avukat hakkında karar çıktı

İstanbul Barosu avukatlarından Nazlı S. Tarafından hakim, savcı ve avukatların bulunduğu 40 bin üyeli bir sosyal medya grubunda meslek etiğine sığmayacak şekilde vücudunu sergileyen fotoğraflar yayınladığı gerekçesi ile şikayet edilen İzmir Barosu avukatlarından Orhan Önal ile ilgili karar çıktı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 07-11-2018 09:36 - Güncelleme: 07-11-2018 09:36

İzmir Barosu avukatlarından olan ve 2019 yılında ülkemizde yapılacak olan Avrupa Vücut Geliştirme Şampiyonası'na hazırlanan ve daha önce de Türkiye dereceleri olan lisanslı sporcu Orhan Önal, vücut geliştirme sporu antremanı yaparken çekilmiş fotoğraflarını, altlarına 'Beraat aldım', 'Bu dava da bitti' şeklinde yazılar yazıp paylaştığı için bağlı bulunduğu İzmir Barosu'na şikayet edildi.

MESLEKTAŞI ŞİKAYET ETTİ
Yeniasır'da yer Önal'ı meslek etiği ile bağdaşmayacaklar davranışlar sergilediği için şikayet eden İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Nazlı S, hazırladığı dilekçede ise "Meslektaş sosyal hayatında dilediği gibi poz vermek hakkına elbette ki sahip. Ancak ilgili meslektaş kendi sayfa ve sitelerinde bu paylaşımları yapmıyor. Bu paylaşımları 40 bini aşkın kişinin takip ettiği, 'Hakim, savcı, hukukçu' ismi ile kurulmuş ve yayınlanan, içerisinde mesleki konuların tartışıldığı, çok sayıda hukuk öğrencisinin, avukatın, hakim ve savcının üye olduğu platformlarda, fotoğrafların üzerine 'beraat aldım', 'bu dava da bitti' gibi iletiler yazarak paylaşıyor" dedi.

BARO SAVUNMASINI İSTEDİ
İzmir Barosu da gelen şikayet üzerine Avukat Orhan Önal'ın savunmasını istedi. Avukat Önal ise savunmasında vücut geliştirme sporunda kendisini ve düşüncesini ifade etme özgürlüğünü kullandığını belirterek, avukatlık meslek kaidelerine aykırı bir durumunda olmadığını ifade etti.

''KENDİMİ İFADE ETME BİÇİMİ KAPSAMINDADIR''
Avukat Önal, "Fotoğraflarım kendimi ifade etme biçimi kapsamındadır. Sportif bir faaliyetin icrasına dair paylaşılan, "üzerinde yağ oranımı düşürmem lazım, bugün mutluyum beraat aldım" yazan fotoğrafın paylaşılması hukuka uygun fikir beyanı, an bildirimidir" diye cevap verdi.

PROFESYONELCE İLGİLENDİĞİ SPOR
Tarafların şikayetlerini ve savunmalarını inceleyen İzmir Barosu, vücut geliştirme sporuyla profesyonelce ilgilenen meslektaşları Avukat Orhan Önal'ın paylaşımlarının profesyonelce ilgilendiği sporun bir unsuru olduğunu, söz konusu fotoğrafların spor yaptığı anlarla ilgili olduğunu ve başka bir amaçla çekilmiş bir fotoğraf olmadığını vurgulayarak, Avukat Orhan Önal hakkında disiplin soruşturması açılması yer olmadığına karar verdi.

'DEVAM EDECEĞİM'
Avukat Orhan Önal, yaptığı sporun meslektaşı tarafından spor olarak algılanmaması ve şikayet konusu haline getirilmesinin üzücü olduğunu söyledi. Önal, "Severek yaptığım sporuma eskiden olduğu gibi yine devam edeceğim. Önümde Nisan ayında yapılacak Avrupa Vücut Şampiyonası var. Meslektaşım tarafından bu şekilde şikayet edilmem üzücü ancak çıkan karar benim açımdan yerinde ve sevindirici bir karar" diye konuştu. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kaslı fotoğrafları olay olmuştu! Avukat hakkında karar çıktı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro