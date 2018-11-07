Kaslı fotoğrafları olay olmuştu! Avukat hakkında karar çıktı

İzmir Barosu avukatlarından olan ve 2019 yılında ülkemizde yapılacak olan Avrupa Vücut Geliştirme Şampiyonası'na hazırlanan ve daha önce de Türkiye dereceleri olan lisanslı sporcu Orhan Önal, vücut geliştirme sporu antremanı yaparken çekilmiş fotoğraflarını, altlarına 'Beraat aldım', 'Bu dava da bitti' şeklinde yazılar yazıp paylaştığı için bağlı bulunduğu İzmir Barosu'na şikayet edildi.

MESLEKTAŞI ŞİKAYET ETTİ

Yeniasır'da yer Önal'ı meslek etiği ile bağdaşmayacaklar davranışlar sergilediği için şikayet eden İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Nazlı S, hazırladığı dilekçede ise "Meslektaş sosyal hayatında dilediği gibi poz vermek hakkına elbette ki sahip. Ancak ilgili meslektaş kendi sayfa ve sitelerinde bu paylaşımları yapmıyor. Bu paylaşımları 40 bini aşkın kişinin takip ettiği, 'Hakim, savcı, hukukçu' ismi ile kurulmuş ve yayınlanan, içerisinde mesleki konuların tartışıldığı, çok sayıda hukuk öğrencisinin, avukatın, hakim ve savcının üye olduğu platformlarda, fotoğrafların üzerine 'beraat aldım', 'bu dava da bitti' gibi iletiler yazarak paylaşıyor" dedi.

BARO SAVUNMASINI İSTEDİ

İzmir Barosu da gelen şikayet üzerine Avukat Orhan Önal'ın savunmasını istedi. Avukat Önal ise savunmasında vücut geliştirme sporunda kendisini ve düşüncesini ifade etme özgürlüğünü kullandığını belirterek, avukatlık meslek kaidelerine aykırı bir durumunda olmadığını ifade etti.

''KENDİMİ İFADE ETME BİÇİMİ KAPSAMINDADIR''

Avukat Önal, "Fotoğraflarım kendimi ifade etme biçimi kapsamındadır. Sportif bir faaliyetin icrasına dair paylaşılan, "üzerinde yağ oranımı düşürmem lazım, bugün mutluyum beraat aldım" yazan fotoğrafın paylaşılması hukuka uygun fikir beyanı, an bildirimidir" diye cevap verdi.

PROFESYONELCE İLGİLENDİĞİ SPOR

Tarafların şikayetlerini ve savunmalarını inceleyen İzmir Barosu, vücut geliştirme sporuyla profesyonelce ilgilenen meslektaşları Avukat Orhan Önal'ın paylaşımlarının profesyonelce ilgilendiği sporun bir unsuru olduğunu, söz konusu fotoğrafların spor yaptığı anlarla ilgili olduğunu ve başka bir amaçla çekilmiş bir fotoğraf olmadığını vurgulayarak, Avukat Orhan Önal hakkında disiplin soruşturması açılması yer olmadığına karar verdi.

'DEVAM EDECEĞİM'

Avukat Orhan Önal, yaptığı sporun meslektaşı tarafından spor olarak algılanmaması ve şikayet konusu haline getirilmesinin üzücü olduğunu söyledi. Önal, "Severek yaptığım sporuma eskiden olduğu gibi yine devam edeceğim. Önümde Nisan ayında yapılacak Avrupa Vücut Şampiyonası var. Meslektaşım tarafından bu şekilde şikayet edilmem üzücü ancak çıkan karar benim açımdan yerinde ve sevindirici bir karar" diye konuştu.