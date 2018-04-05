'Kaşları' ile fenomen oldu

“Onunla birkaç dakika vakit geçirirseniz, ne kadar sevgi dolu ve mutlu bir canlı olduğunu anlarsınız. Biz onun ‘üzgün’ yüzünü görmüyoruz, onun ne kadar komik ve özel olduğunu görüyor ve bizimle paylaştığı sevgiyi hissediyoruz.” Madame Eyebrows'tan kareler...

