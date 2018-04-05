'Kaşları' ile fenomen oldu

Almanya’da yaşayan Madame Eyebrows (Bayan Kaş) isimli İngliz bulldog cinsi köpek, sürekli “üzgün” görünen yüz ifadesiyle internetin yeni fenomeni haline geldi. Almanya’da yaşayan İngiliz bulldog cinsi dişi köpeğin gözlerinin üstünde insanların kaşlarını andıran gri tüyler bulunuyor.
Madame Eyebrows (Bayan Kaş) isimli köpeğe sürekli üzgünmüş gibi bir ifade katan bu tüyler, onu internetin yeni fenomeni haline getirdi. Ancak, köpeğin sahibi Janine, Madame Eyebrows’un görünüşünün aldatıcı olduğunu ve onun çok mutlu bir köpek olduğu söyledi:
“Onunla birkaç dakika vakit geçirirseniz, ne kadar sevgi dolu ve mutlu bir canlı olduğunu anlarsınız. Biz onun ‘üzgün’ yüzünü görmüyoruz, onun ne kadar komik ve özel olduğunu görüyor ve bizimle paylaştığı sevgiyi hissediyoruz.” Madame Eyebrows'tan kareler...
Almanya’da yaşayan Madame Eyebrows (Bayan Kaş) isimli İngliz bulldog cinsi köpek, sürekli “üzgün” görünen yüz ifadesiyle internetn yeni fenomeni haline geldi. Almanya’da yaşayan İngiliz bulldog cinsi dişi köpeğin gözlerinin üstünde insanların kaşlarını andıran gri tüyler bulunuyor.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER