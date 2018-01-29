  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kasiyersiz mağaza açıldı! Ödeme bakın nasıl oluyor?

Kasiyersiz mağaza açıldı! Ödeme bakın nasıl oluyor?

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un ardından Çin'in internet devi Tencent, ülkede ilk kasiyersiz mağazasını açtı. Dükkanı ilk 2 günde 30.000 kişi ziyaret etti. Ödeme de tamamen elektronik ortamla oluyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 29-01-2018 11:36 - Güncelleme: 29-01-2018 11:36

Tencent, 'al ve çık' usulü ile çalışan ilk kasiyersiz mağazasını Şanghay kentinde 20 Ocak'ta açtı. 

Bu ay içinde ABD'li e-ticaret devi Amazon, ABD'de ilk kasiyersiz mağazasını hizmete almıştı. South China Morning Post'un aktardığına göre, Tencent'in mağazasını ilk 2 günde 30.000 kişi ziyaret etti.

'We Life' adlı mağazada alışveriş yapanlar, nakit para veya kart kullanmadan mesajlaşma uygulaması WeChat'in elektronik cüzdanı 'Wechat Pay' ile ödemelerini yapabiliyor.

ÖDEMEYİ NASIL YAPIYORLAR?

Müşteriler, akıllı telefonlarıyla kapıdaki bir QR kodu tarayarak, kullanıcı tanımlama sistemini devreye sokabiliyor ve otomatik olarak ödeme yapabiliyor. Mağazada bulunan tüm ürünler, fiyat ve stok gibi bilgileri depolayan manyetik çipli radyo frekansı etiketleri ile donatılmış durumda.

Tencent, 4 Şubat'a kadar açık kalması planlanan 300 metrekarelik mağazada fiziksel perakende alanındaki ödeme kabiliyetlerini sergileyecek. Mağazalarda kasiyer çalışmasa da zorluk yaşayanlara yardımcı olmaları için personel hazır bulunuyor. Geçen yıl temmuzda Çinli e-ticaret devi Alibaba, Hangzhou kentinde Tao Cafe adlı kasiyersiz dükkanını açmıştı.

Yine ülkenin en büyük parekende şirketlerinden Suning açtıkları kasiyersiz dükkanı ilk 50 günde 10.000'den fazla müşterinin ziyaret ettiğini duyurmuştu. South China Morning Post'a göre Suning şirketi Şanghay'da 2 ya da 3 kasiyersiz mağaza daha açmayı planlıyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kasiyersiz mağaza açıldı! Ödeme bakın nasıl oluyor? haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat