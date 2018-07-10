Kasiyer kadına kabusu yaşattılar!

ANTALYA’da bir markette kasiyer kadını etkisiz hale getirerek kasayı soyan kapuşon ve şapkalı 2 kişi yakalandı.

İKİ KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI: Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesinde ulusal bir zincir marketin iki şubesinin soyulması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Marketlerin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, şüphelilerin B.S.E. (28) ve O.S.E. (19) isimli iki kardeş olduğunu belirledi. İki kardeş, ekiplerin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

KARISINI VE OĞLUNU ÇOK ÖZLEDİĞİ İÇİN: Çeşitli suçlardan kayıtları bulunan kardeşler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.S.E.'nin ifadesinde, uzun süredir hükümlü bulunduğu cezaevinden yeni çıktığını, Çorum'daki karısını ve 8 yaşındaki oğlunu çok özlediğini ve onları Antalya’ya getirtmek için soygun olaylarını gerçekleştirdiklerini söylediği öğrenildi.

KASİYER KADININ KORKU DOLU ANLARI: Öte yandan kameralara yansıyan görüntülerde, şüpheli B.S.E., başında kapuşonlu şekilde müşteri gibi girdiği markette ıslak mendil aldıktan sonra ağabeyi şapkalı O.S.E. ile iki tur atıp ödeme yapmak için kasaya geliyor. Bu sırada O.S.E. kasa önünde cep telefonu ile ilgilenirken, B.S.E. kasiyer A.D.’ye 5 lira uzatıyor. Kasiyer kasaya yöneldiği anda O.S.E. genç kızın boynuna sarılıp, ağzını eliyle kapatıyor. Bu esnada B.S.E. de açık kasadaki 2 bin 426 lirayı alıyor ve iki kardeş kaçıyor.

  • Güncel 10 Temmuz 2018 09:24
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Kasiyer kadına kabusu yaşattılar! videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • demir 10 Temmuz 2018 09:43 aynısını karına kızına yapsalar çıldırmazmısın ey şerefsiz

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro