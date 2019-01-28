Kasımpaşa'yı deviren Başakşehir zirvedeki yerini sağlamlaştırdı!

Lider Medipol Başakşehir zorlu bir engeli daha aşmayı başardı. Kasımpaşa'yı ağırlayan Başakşehir rakibini iyi bir futbolun ardından 2-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.
Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Medipol Başakşehir Kasımpaşa önünde galibiyete her iki yarıda attığı gollerle gitti. Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren isimler ise Visca ve Elia oldu.
Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 41'ye yükseltirken, Kasımpaşa Çaykur Rizespor'un ardından Başakşehir'e de kaybederek 29 puanda kaldı ve zirveden uzaklaştı.
BAŞAKŞEHİR: 2 - 0 :KASIMPAŞA
STAT: 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre, İrfan (Dk. 68 Soner), Visca, Mossoro (Dk. 80 Napoleoni), Arda (Dk. 73 Elia), Robinho
KASIMPAŞA: Ramazan - Popov, Sadiku, Youssef, Veigneau (Dk. 85 Özgür), Tarkan, Pavelka, Hajradinovic (Dk 46 Heintz), Trezeguet, Edouk (Dk. 85 Azad), Koita
GOLLER: Dk. 42 Visca, Dk. 84 Elia (Medipol Başakşehir)
SARI KARTLAR: Visca, Epureanu (Medipol Başakşehir)
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