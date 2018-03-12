Kasımpaşa'da dehşet dakikaları: Cenazede silahlı saldırı!

İSTANBUL Beyoğlu Kasımpaşa’da cenazeye gelen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 3 kişi yaralanırken, dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kasımpaşa'da dehşet dakikaları: Cenazede silahlı saldırı!

İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa’da cenazede karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan kavga, silahlı saldırıya dönüştü. Cadde üzerinde kovalamaca şeklinde devam eden saldırıda, 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Çatışma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kasımpaşa'da dehşet dakikaları: Cenazede silahlı saldırı!

Olay, saat 17.15 sıralarında Kasımpaşa Bülent Demir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup, birbirlerinden habersiz olarak bir tanıdıklarının cenaze namazı için Kasımpaşa Büyük Camii’ne geldi. Caminin girişinde karşılaşan iki grup arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma, kısa süre sonra sopalı kavgaya dönüştü.

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Kasımpaşa'da dehşet dakikaları: Cenazede silahlı saldırı!

Sopalı saldırıya uğrayan grubun üyeleri caddeye çıkıp koşarak kaçmak istedi. Aralarında bir kadının da bulunduğu öğrenilen diğer grup üyeleri ise, yanlarında bulunan tabancalarla arkalarından ateş etmeye başladı.

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Kasımpaşa'da dehşet dakikaları: Cenazede silahlı saldırı!

Kovalamaca şeklinde devam eden saldırı sonucu kaçan gruptaki 3 kişi, kurşunla, çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçtı.

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