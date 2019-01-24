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Kasımpaşa turu uzatmalarda kurtardı!

Kasımpaşa turu uzatmalarda kurtardı!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında Kasımpaşa, normal süresi 0-0 biten maçta Aytemiz Alanyaspor'u uzatmalarda 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 22:01 - Güncelleme: 24-01-2019 22:01

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 0-0 eşitlikle sona eren ilk maçın rövanşında Kasımpaşa sahasında Aytemiz Alanyaspor'u normal süresi 0-0 eşitlikle biten karşılaşmanın uzatma devresinde attığı golle 1-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken ikinci yarının 59. dakikasında Kasımpaşa Josue Sa'nın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Eksik kalana kadar daha etkili bir oyun sergileyen Kasımpaşa karşısında Aytemiz Alanyaspor, bu dakikadan sonra eksik rakibi karşsında daha etkili olan taraftı. Kalan dakikalarda her iki takımda skoru değiştirmeyi başaramadı ve 0-0 biten ilk maçın rövanşı da aynı skorla sona erince maçta uzatmalara gidildi.

Uzatmaların ikinci devresinde Kasımpaşa, 112. dakikada Tarkan Serbest'in golüyle 1-0 öne geçti ve kalan dakikalarda skoru korumayı başaran ev sahibi ekip adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

KASIMPAŞA: 1 - 0 :A. ALANYASPOR

STAT: Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Serdar Diyadin

KASIMPAŞA: Scuffet, Popov, Ben Youssef, Josue Sa, Veigneau, Sadiku, Pavelka (Dk. 116 Veysel Sarı), Eduok (Dk. 99 Azad Toptik), Hajradinovic (Dk. 46 Heintz), Trezeguet, Koita (Dk. 65 Tarkan Serbest)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Ufuk Ceylan, Baiano, Caulker, Merih Demiral, Nsakala, Taha Yalçıner (Dk. 79 Ceyhun Gülselam), Welinton (Dk. 114 Cenk Ahmet Alkılıç), Ozan Tufan (Dk. 67 Junior Fernandez), Efecan Karaca, Djalma (Dk. 120 Hasan Ayaraoğlu), Sural

GOL: Dk. 113 Tarkan Serbest (Kasımpaşa)

KIRMIZI KART: Dk. 59 Josue Sa (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Dk. 17 Nsakala, Dk. 72 Caulker, Dk. 81 Ceyhun Gülselam, Dk. 86 Baiano, Dk. 110 Welinton (Aytemiz Alanyaspor) - Dk. 105 1 Tarkan Serbest, Dk. 107 Heintz, Dk. 119 Veigneau, Dk. 120 1 Veysel Sarı, Dk. 120 2 Trezeguet (Kasımpaşa)

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