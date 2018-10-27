Kasımpaşa Erzurumspor deplasmanından 1 puanla döndü

Spor Toto Süper Lig'in flaş ekibi Kasımpaşa, sezonun 10. hafta maçında alt sıralardaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.

Kazım Karabekir Stadı'nın ev sahipliği yaptığı müsabaka 1-1'lik beraberlikle noktalandı.

İlk yarıyı Lokman Gör'ün golüyle Erzurum önde kapatırken, İstanbul ekibi Diagne'nin penaltısıyla eşitliği sağladı.

Diagne bir de penaltı vuruşundan faydalanamadı. Ev sahibi takımda tecrübeli defans oyuncusu Egemen Korkmaz kırmızı kart gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada sol kanattan Emrah'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Auremir’in etkisiz şutu kaleci Ramazan’da kaldı.

18. dakikada Taylan’ın ara pasına hareketlenen Sunu'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki aşırtma şutu az farkla yandan dışarı çıktı.

25. dakikada Trezeguet’in sol kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte Veysel'in kafa vuruşunu kaleci Sehic kurtardı.

29. dakikada sağ kanattan korner çizgisine inen Popov’un ortasında arka direkte Eduok'un kafa vuruşu yandan auta gitti.

40. dakikada sağ kanattan Emrah’ın kullandığı köşe atışında arka direkte Lokman'ın kafa vuruşu filelerle buluştu. 1-0

Mücadelenin ilk devresi 1-0'lık ev sahibi takımın üstünlüğüyle noktalandı.

77. dakikada penaltıya sebep olan Erzurumspor'un savunmacısı Egemen Korkmaz ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

79. dakikada Kasımpaşa, Mbaye Diagne'nin penaltı golüyle skoru 1-1 yaptı.

85. dakikada Kasımpaşa bir kez daha penaltı kazandı ve topun başına geçen Diagne penaltıyı kaçırdı.

Müsabaka 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.