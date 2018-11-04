Kasımpaşa Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı

Kasımpaşa Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda lacivert-beyazlılar, pas çalışmalarının ardından dayanıklılık koşuları yaptı.
Lacivert-beyazlı takım, Bursaspor maçının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.
Kasımpaşa'nın, Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacağı maç 11.11.18 Pazar günü 13:30'da başlayacak.
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