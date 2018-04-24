Kasıklara kızgın demirle K harfi yazılan tarikat çökertildi

35 yaşındaki oyuncunun, Harry Potter serisiyle ünlenen Emma Watson'a Twitter üzerinden çağrıda bulunduğu ortaya çıktı. Ortaya çıkan belgelerde Mack'in, Emma Watson'a 2016 yılının Ocak ayında, "Ben de senin gibi bir oyuncuyum ve harika bir kadın hareketine dahil oldum. Bence sen de bunu çok seversin. Eğer istersen bir konuşalım" dediği belirlendi. ABD basını, Watson'ın bu davete devap vermediğini yazdı.