Kasıklara kızgın demirle K harfi yazılan tarikat çökertildi

ABD'de aralarında Allison Mack ve Kristin Kreuk gibi dünyaca ünlü isimlerin de yer aldığı bir seks tarikatı çökertilmişti.

Kasıklara kızgın demirle K harfi yazılan tarikat çökertildi

ABD'de aralarında Allison Mack ve Kristin Kreuk gibi dünyaca ünlü isimlerin de yer aldığı bir seks tarikatı çökertilmişti. Gözaltına alınan ünlü oyuncu Allison Mack'in Emma Watson ile şarkıcı Kelly Clarkson'ın da olduğu Hollywood yıldızlarını ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı

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Kasıklara kızgın demirle K harfi yazılan tarikat çökertildi

Superman'in gençliğini konu alan Amerikan dizisinde rol aldığı rolüyle üne kavuşan Allison Mack, ABD ve dünya basınında geniş yer kapladı. Geçen hafta gözaltına alındıktan sonra bir tarikata üye olduğu ve şöhretini kullanarak bu kişileri fuhuşa zorladığı ortaya çıkan Allison Mack hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

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Kasıklara kızgın demirle K harfi yazılan tarikat çökertildi

35 yaşındaki oyuncunun, Harry Potter serisiyle ünlenen Emma Watson'a Twitter üzerinden çağrıda bulunduğu ortaya çıktı. Ortaya çıkan belgelerde Mack'in, Emma Watson'a 2016 yılının Ocak ayında, "Ben de senin gibi bir oyuncuyum ve harika bir kadın hareketine dahil oldum. Bence sen de bunu çok seversin. Eğer istersen bir konuşalım" dediği belirlendi. ABD basını, Watson'ın bu davete devap vermediğini yazdı.

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Kasıklara kızgın demirle K harfi yazılan tarikat çökertildi

Ancak Mack'in "kadın hareketi" olarak nitelendirdiği oluşumda, genç kadınlar kaçırılarak ya da ikna edilerek köle haline getiriliyor ve fuhuşa zorlanıyordu. Tarikatın liderliğini Keith Raniere isimli bir adam üstleniyordu. Öyle ki tarikata katılan kadınların kasıklarına yakın noktalara kızgın demirle Raniere'nin baş harflerinin yazıldığı ifade edilmişti.

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