Kaşıkçı'nın nişanlısı o haberlere isyan etti

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilmesinin yankıları sürüyor. Talihsiz gazetecinin cesedinin hala bulunamamış olması da akıllara çok sayıda farklı iddiayı getiriyor. Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in kişisel sosyal medya hesabından yapmış olduğu son paylaşım da bu iddialardan birinin ne denli ürkütücü olduğunu gözler önüne serdi.

Hatice Cengiz, Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldükten sonra cesedinin eritilerek yok edildiği iddiasını gündeme getirerek yürek burkan bir paylaşım yaptı. İşte o tweet;

''Sevgili Cemal’in öldürüldükten sonra eritilerek yok edildiğine dair haberlere dair Yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade etmek için yeterli kelime bulamıyorum.!! Bizi vasiyetinde olduğu gibi Medine’ye defninden bile mahrum ettiler..!! Gerçekten bunu yapanlar insan olabilir mi..!''



