  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kaşıkçı'nın cesedini şöminede mi yaktılar! Korkunç şüphe...

Kaşıkçı'nın cesedini şöminede mi yaktılar! Korkunç şüphe...

Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında, cesedin nerede olduğunu araştıran polis, Konsolosluk Rezidansı’nı incelerken şöminenin bacasından ve şömineden de örnekler aldığı ortaya çıktı. Cesedin yakılarak yok edilme olasılığı da araştırılıyor...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 29-10-2018 08:00 - Güncelleme: 29-10-2018 08:00

İSTANBUL'da 2 Ekim’de girdiği Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasında 15 kişilik suikast timi tarafından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Suudi yetkililer cinayeti itiraf etti. Soruşturma ile ilgili en büyük soru olan Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğuna ise henüz yanıt bulunamadı. Suudi yetkililerin Kaşıkçı’nın cesedinin yerli bir işbirlikçiye verilerek ortadan kaldırıldığını açıklamasına rağmen polis ve istihbarat birimleri Kaşıkçı’nın cesedinin Rezidanstan dışarı çıkartılmadığı üzerinde duruyor.

ŞÖMİNE KAŞIKÇI İÇİN Mİ YANDI?... Polis, olayın üzerinden bir hafta geçtikten sonra Suudi yetkililerin izin vermesi üzerine başkonsolosluk binasında ve konsolosluk rezidansında arama yapabilmişti. Eldeki verilere göre Başkonsolos Uteybi’nin odasına girme olasılığı yüksek olan Cemal Kaşıkçı’nın burada öldürülmüş olabileceği değerlendiriliyor.

BAŞKONSOLOSUN ODASINDA HİÇKİMSENİN PARMAK İZİ ÇIKMADI... Ancak Başkonsolos’un odasında parmak izi dahi bulunamaması, cinayetten sonra ortamın adli tıp uzmanınca detaylı şekilde temizlendiğini gösteriyor. Kamera görüntülerinde 6 araçlık şüpheli araç konvoyunun 15.10 sıralarında Konsolosluk Rezidansı’na gitmesi nedeniyle polis, Kaşıkçı’nın bu konvoydaki Vito araçla rezidans binasına taşındığını değerlendiriyor. Sonraki süreçte de rezidansa giren çıkan araçları takip eden polis ekipleri Kaşıkçı’nın cesedinin rezidans binasında ortadan kaldırıldığı üzerinde duruyor. 

Cemal Kayıkçı cinayetinde flaş gelişme! Suudi Başsavcı İstanbul'a geldi...

 ŞÖMİNE YAKIN ZAMANDA YANMIŞ... Vatan'ın haberine göre; Bu şüphe üzerine polis, rezidansta arama izini verilmeyen kuyu haricinde tüm detayları titizlikle inceledi. Bu detaylardan birinin de rezidansta bulunan şömine olduğu öğrenildi. Yapılan incelemelerde şömine bacasındaki islenmenin yakın zamanda olduğu belirlendi. 

ŞÖMİNE DE TAMAMEN TEMİZLENMİŞ... Şöminenin ise tamamen temizlenmiş olduğunun görülmesi üzerine polis durumdan şüphelenerek bacadan ve şömineden örnekler aldı. Örnekler incelenmek üzeri kriminal laboratuvara gönderildi. 

TELEFONU KİLİTLENDİ... Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de konsolosluk binasına girmeden önce nişanlısı Hatice Cengiz’e teslim ettiği Apple IPhone telefonu ve bilgisayarı da polis tarafından inceleniyor. Ancak Kaşıkçı’nın iPhone telefonunun şifresinin hatalı girilmesi nedeniyle kendini kilitlediği ve incelenemediği öğrenildi.
 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kaşıkçı'nın cesedini şöminede mi yaktılar! Korkunç şüphe... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro