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Kaşıkçı ses kaydı 7 dakikalık işkencenin detayları sızdı!

Kaşıkçı ses kaydı 7 dakikalık işkencenin detayları sızdı!

Türkiye'nin ve dünyanın gözü İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda. 2 Ekim'den beri hiçbir haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Kaşıkçı'nın işkenceye maruz kaldığı ses kaydı sızdı. Kaşıkçı'nın önce parmaklarını koparmışlar sonra başını keserek katletmişler.

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 15:30 - Güncelleme: 18-10-2018 15:30

Kaşıkçı'nın ses kaydı sızdı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. 2 Ekim'den beri hiçbir haber alınamayan ve öldürülüğü düşünülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkındaki sır perdesi bir bir aralanıyor. Son iddia ise çok vahim! Vahşi bir cinayete kurban gittiği düşünülen Kaşıkçı'nın ses kaydı ortaya çıktı.

2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na gittikten sonra kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetine ilişkin sır perdesi aralandı. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere Türkiye’nin elinde Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’ndaki vahşi cinayetle ilgili birden çok ses kaydı bulunuyor. Kayıtların birinde dün apar topar Riyad’a kaçan başkonsolos Muhammed Uteybi infazın konsolosluğun dışında yapılmasını istiyor. Cevap “Yaşamak istiyorsan sus!” oluyor.

ÖNCE İŞKENCE SONRA İNFAZ: Veliaht Prens Selman, muhalif gazeteci Kaşıkçı’nın infazı için aralarında Adli Tıp Kurumu Başkanı El Tubaigy’nin de bulunduğu 15 kişiyi İstanbul’a göndermişti. Konsolosluğa belge için gelen Kaşıkçı’ya korkunç işkenceler yapıldığı belirlendi. Sorgu sırasında önce parmakları koparıldı ardından kafası kesilerek öldürüldü. Başkonsolos Uteybi’nin, işkence sırasında “Bu olayı dışarıda yapın. Benim başımı belaya sokacaksınız” diye itiraz ettiği duyuluyor. Bir başka ses kaydında ise Uteybi, “Arabistan’a geldiğinde yaşamak istiyorsan sus!” diye uyarılıyor.

DÜNYANIN GÖZÜ İSTANBUL’DA: Uluslar arası haber ajansları da Türk güvenlik kaynaklarına dayanarak ardı ardına iddialarda bulundu. Amerikan haber ajansı AP, başkonsoloslukta yapılan aramada Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili kanıt bulunduğunu duyurdu. CNN International da Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü ve cansız bedeninin parçalara ayrıldığını belirtti. Amerikan haber kanalı, parçalara ayrılan cesedin ne yapıldığına ilişkin yorum yapılmadığını bildirdi.

7 DAKİKADA PARÇALANDI: Katar merkezli El Cezire kanalı cinayet anına ilişkin detaylar verdi. İddiaya göre Cemal Kaşıkçı konsolosun odasında öldürüldü ve cesedi 7 dakikada burada parçalara ayrıldı. Cesedi parçalama işlemini ise Suudi otopsi uzmanı Salah Mohammed al-Tubaigy’i gerçekleştirdi. Suudi otopsi uzmanı bu kan donduran işlemi gerçekleştirirken yanında bulunan diğer Suudilere müzik dinlemeleri tavsiyesinde bulundu.

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