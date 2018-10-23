  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kaşıkçı olayında ilginç detay! Kral Selman'ı uyutmuşlar

Kaşıkçı olayında ilginç detay! Kral Selman'ı uyutmuşlar

Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman’ın, Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin bilgiyi günlerce babası Kral Selman bin Abdülaziz’den sakladığı ortaya çıktı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 23-10-2018 08:57 - Güncelleme: 23-10-2018 08:57

Sarayın içinden yetkili isimlere dayandırılan habere göre, gelişmelerden günler sonra haberdar olan Kral Selman, kontrolü ele aldı ve ilk olarak Türkiye’yle temasa geçti. Sağ kolu Halid el-Faysal’ı, Türkiye’ye gönderen Kral, acilen soruşturma açılması talimatı verdi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürüldüğüne ilişkin bilgiyi günlerce, babası, Kral Selman bin Abdülaziz’den sakladığı ortaya çıktı.

Reuters’in Suudi Kraliyet ailesine yakın 5 kaynağa dayandırdığı haberinde, Veliaht Prens, gelişmelerin kontrolden çıkması, ABD’den ve uluslararası kamuoyundan baskının artması sonrasında, Kral Selman’dan gelişmelere müdahale etmesini istemek zorunda kaldı. Kral Selman, Kaşıkçı’ya ilişkin bilgilendirilmesinin hemen ardından, tüm kontrolü eline aldı ve ilk iş olarak 11 Ekim tarihinde, en güvendiği isim, sağ kolu Mekke Valisi Prens Halid el-Faysal’ı, Türkiye’ye gönderdi.

HIZLA SORUŞTURMA AÇILDI: Prens Halid’in Türkiye temasları sonucu, Ankara ve Riyad Kaşıkçı’nın akıbetine ilişkin ortak çalışma grubu kurdu. Yine Kral, ülke içinde bir soruşturma açılması konusunda başsavcılığa emir verdi. Prens Halid’ın Türkiye’den Riyad’a dönüşünde, Kaşıkçı hadisesine ilişkin raporunda “bu işten kurtulmamız çok zor” ifadelerini kullandığı daha sonra medyaya yansıdı.

ERDOĞAN’LA GÖRÜŞME ETKİLİ OLDU: Kraliyet ailesine yakın Suudi Arabistanlı bir işadamı, Kral Selman’ın Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin tam kontrolü almasını da Prens Halid’in Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesi sonrasında gerçekleştiğine işaret etti. Görüşmeye paralel Kral Selman’ın müdahalesiyle Riyad merkezli açıklamalarda değişen ton ve içerik de dikkat çekti.

VELİAHT OYALADI: Saray’a yakın iki kaynağa göre 11 Ekim tarihine kadar Kral Selman, Kaşıkçı cinayetinin ulaştığı boyut hakkında bilgi sahibi değildi. Kaynaklar bu durumda, Veliaht Prens’in yakınındaki isimlerin Kral Selman’a, Kaşıkçı’ya ilişkin gelişmeler yerine, ülkeyle ilgili pozitif haberleri sunması ve yönlendirmeye çalışmasının etkili olduğunu savundu.

UYUTMAK İSTEDİ: Saray çevresine yakın başka bir kaynağa göre, Veliaht Prens gelişmeleri saklamak istemesine rağmen, cinayet haberinin tüm Arap medyasında yer alması sonucu bu hedefinde başarısız oldu. Kral Selman ancak bundan sonra devreye girebildi ve hem Veliaht Prens’e hem de diğer ilgililere, Kaşıkçı’nın akıbetine ilişkin sorular sormaya başladı.

ABD BASKISI SON DAMLA OLDU: Reuters’e konuşan bir başka kaynağa göreyse, gelişmelerin Veliaht Prens’in kontrol edemeyeceği noktaya gelmesi ve ABD’den yükselen baskı neticesinde, Muhammed bin Selman, “bir sorunun yaşandığı ve bunla yüzleşmeleri gerektiği” konusunda Kral Selman’ı bilgilendirmek zorunda kaldı.

TAHTI SARSAN ÇIĞ: Her ne kadar Muhammed bin Selman, Kral’ın en sevdiği oğlu olsa da, bir başka kaynağa göre Kral’ın geniş kapsamlı bir bakışla yalnız oğlunu değil, kraliyet ailesi ve Kral’ın geleceğini de düşünmek zorundaydı. Söz konusu kaynak gelişmelerin, tüm kraliyet ailesini etkileyecek bir çığa dönüştüğünü işaret etti.

KONTROLSÜZ GÜÇ UYARISI: Kral’ın “yapay bir balonda” yaşadığı savunan bir başka kaynak ise, danışmanlarının pek çok kez Kral Selman’a, Veliaht Prens’in kontrolsüz gücüne ilişkin uyarılarda bulunduğunu aktardı. Kral’ın çevresinin, gelişmelere daha çok müdahil olması gerektiği konusunda da kendisine baskı yaptığı belirtildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kaşıkçı olayında ilginç detay! Kral Selman'ı uyutmuşlar haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 23 Ekim 2018 09:06 Bir üst Akilmi söyledi, inanmayin Gündem degistirmek istemis olamazlarmi.. Zaten Her hafta Gündem degisixor, Papaz ,Yazar....

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro