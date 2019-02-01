Kaşıkçı cinayetinde 'baş sorumlu Prens Selman' Yasin Aktay'dan flaş açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ile bir araya geldi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında hazırlayacağı rapor için Türkiye'ye gelen Callamard ve beraberindeki heyet, İstanbul'daki temaslarının ardından Ankara'da AK Parti Genel Merkezinde, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Aktay ile görüştü.

Callamard-Aktay görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü. BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard, 2 Şubat'a kadar Türkiye'de olacak.

'BAŞ SORUMLU SELMAN'

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, "BM heyeti Kaşıkçı cinayetinin baş sorumlusu olarak Veliaht Prensi görüyor. BM heyeti, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ses kayıtlarını dinleyecek" ifadelerini kullandı.

RAPOR HAZIRLANACAK

Callamard, soruşturma sürecinde elde ettiği bilgileri ve soruşturmaya ilişkin tavsiyelerini, BM İnsan Hakları Konseyinin haziran ayındaki oturumunda rapor olarak sunacak.

Agnes Callamard'ın Türkiye'ye ziyaretine, İngiliz avukat Helena Kennedy ile eski Dünya Adli Tıp Akademisi Başkanı ve Coimbra Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira da eşlik ediyor.