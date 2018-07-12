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Kasık fıtığı nedir nasıl olur seks yapabilirler mi?

Kasık fıtığı nedir nasıl olur seks yapabilirler mi?

Kasık fıtığı nedir, nasıl olur ve kasık fıtığı olan kişi seks yapabilir mi, cinsel ilişki yaşayabilir mi araştırmaları arttı. Gözaltına alınan Adnan Oktar'ın kasık fıtığı olduğu bu nedenle cinsel birliktelik yaşayamadığını söyleyen eski kediciği Ceylan Özgül merak edilenleri anlattı.

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Eklenme Tarihi: 12-07-2018 15:32 - Güncelleme: 12-07-2018 15:32

Kasık fıtığı nedir, kasık fıtığı olan kişi seks yapabilir mi kasık fıtığı olan kişinin cinsel hayatı nasıl olur araştırmaları arttı. Gözaltına alınan Adnan Oktar'ın kasık fıtığı olduğu ortaya çıkınca binlerce kişi bu hastalığın nasıl olduğunu ve tedavi yöntemlerini araştırmaya başladı. 

KASIK FITIĞI NEDİR: Fıtık, anatomik yapının bozulması ile doku veya organların normal yerinden başka bir alana yer değiştirmesidir. Kasık fıtığı ise kasık bölgesindeki duvarda oluşan zayıflık ya da bebeklik döneminden kalma bir açıklık nedeniyle karın içindeki organların dışarıya doğru taşmasıdır. Karın duvarı fıtıkları içinde en sık görülen fıtıklardır. Tüm fıtıkların yaklaşık % 90'ını oluşturur. Bu olguların büyük çoğunluğu erkeklerdedir: her 9 erkeğe karşı 1 kadında kasık fıtığı görülür.

Bu durum kasıkta ve erkeklerde bazen testise doğru şişlik şeklinde kendini gösterir. Sağ veya sol , ya da her iki kasıkta ağlamak , öksürmek, ıkınmakla ortaya çıkan şişlik , ağrı Kasık bölgesinde ortaya çıkan ve kaybolan şişlik olması. Çoçuk cerrahisi uzmanın muayenesi yeterlidir.

KASIK FITIĞI NEDENLERİ: Kasık fıtıkları doğuştan olabileceği gibi zaman içerisinde o bölgeyi zayıflatan olaylar neticesinde de oluşabilir.

Karın içi basıncı arttıran herhangi bir olaydan sonra (öksürük, zorlayarak idrara çıkma, ıkınma gibi) karın boşluğu duvarının dışarıya itilip küçük bir kese oluşturmasıyla kasık fıtığı ortaya çıkar. Karındaki basıncın zamanla artması kesenin daha da büyümesine ve bağırsağın bir kısmının bu kesenin içine kaymasına neden olabilir.

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