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Kartal'daki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı

İstanbul Kartal’da ki Aydos Ormanları'nda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve havadan destekli yangına müdahale edildi. ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Olay, 04.30 saatlerinde Kartal Aydos Ormanları’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydos Ormanların’da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 15 dönüm araziye yayıldı.

Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede ormanın diğer bölümlerine de yayılırken olay yerine gelen, ekipleri çevrede ki istasyonlardan takviye ekip istedi. Olay yerine Yakacık İtfaiyesi, Sultanbeyli İtfaiyesi, Büyükbakkalköy İtfaiyesi, Yenidoğan İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Öte yandan yangına, havadan helikopter yardımı ile de müdahale edildi.

Yangına yaklaşık 20 itfaiye aracı ve 50’den fazla itfaiye personeli ile müdahale edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 3 saatlik çalışmalarının ardından yangını söndürdü. Olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

  • Güncel 03 Temmuz 2018 08:02
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