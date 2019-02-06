Kartal'da 8 katlı ve 24 daireli bina çöktü! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Kartal Cevizli'de 8 katlı bir bina çöktü. Bina yerle bir olurken enkazın altında çevredeki insanların ve araçların olduğu bilgisi geldi. Çöken 8 katlı binada 24 dairenin olduğu öğrenilirken, binanın girişinde de en az 20-25 kişinin çalıştığı bir tekstil atölyesi olduğu ortaya çıktı. Yapılan kurtarma çalışmaları sonucunda şu ana kadar 1 kişinin öldüğü ve 24 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.

30 kişinin yaşadığı 24 dairenin bulunduğu ve 20-25 kişinin çalıştığı bir tekstil atölyesine sahip olan Yeşilyurt binasındaki dairelerin tamamen dolu olduğu bildiriliyor. Ölü sayısının yüksek olabileceğinden endişe ediliyor.

MUHTAR: BİNA KENDİLİĞİNDEN ÇÖKTÜ Görgü tanıklarının söylediği binanın bir patlama sonrası çöktüğü yönündeydi ancak Cevizli Mahallesi Muhtarı, Memiş Dikilitaş'ın açıklamasına göre bina kendiliğinden çöktü. Ayrıca, çökme esnasında binada yaklaşık 30 kişinin bulunduğu öğrenildi.