Kartal'da 8 katlı ve 24 daireli bina çöktü! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Kartal Cevizli'de 8 katlı bir bina çöktü. Bina yerle bir olurken enkazın altında çevredeki insanların ve araçların olduğu bilgisi geldi. Çöken 8 katlı binada 24 dairenin olduğu ve nüfusa kayıtlı 43 kişinin yaşadığı öğrenilirken, binanın girişinde de en az 20-25 kişinin çalıştığı bir tekstil atölyesi olduğu ortaya çıktı. Yapılan kurtarma çalışmaları sonucunda şu ana kadar 1 kişinin öldüğü ve 24 kişinin yaralı olduğu belirtildi.
30 kişinin yaşadığı 24 dairenin bulunduğu ve 20-25 kişinin çalıştığı bir tekstil atölyesine sahip olan Yeşilyurt binasındaki dairelerin tamamen dolu olduğu bildiriliyor. Ölü sayısının yüksek olabileceğinden endişe ediliyor. Anadolu Başsavcılığı, çöken binaya ilişkin soruşturma başlattı.
AFAD, çöken bina için Sakarya ve Bursa'dan ekipleri yola çıkardı. Olay yerinde 50'den fazla çalışan arama kurtarma için çalışacak. İtfaiye ekiplerinin vatandaşlara "Sesimi duyan var mı" diye sesleniyorlar.
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