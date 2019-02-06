Kartal'da 8 katlı ve 24 daireli bina çöktü! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Kartal Cevizli'de 8 katlı bir bina çöktü. Bina yerle bir olurken enkazın altında çevredeki insanların ve araçların olduğu bilgisi geldi. Çöken 8 katlı binada 24 dairenin olduğu ve nüfusa kayıtlı 43 kişinin yaşadığı öğrenilirken, binanın girişinde de en az 20-25 kişinin çalıştığı bir tekstil atölyesi olduğu ortaya çıktı. Yapılan kurtarma çalışmaları sonucunda şu ana kadar 1 kişinin öldüğü ve 24 kişinin yaralı olduğu belirtildi.

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