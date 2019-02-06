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Kartal'da 8 katlı bina çöktü! Binada 12 aile vardı ölü ve yaralılar var

Kartal'da 8 katlı bina çöktü! Binada 12 aile vardı ölü ve yaralılar var

İSTANBUL Kartal'dan gelen son dakika haber yürekleri toplattı. Kartal'da 8 katlı bina çöktü, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Binada 24 daire bulunuyordu.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2019 16:19 - Güncelleme: 06-02-2019 16:39

İstanbul Kartal Cevizli'de Bankalar caddesi Sema sokakta bulunan 8 katlı Yeşilyurt apartmanı çöktü. Bina yerle bir olurken olay yerinde zamana karşı bir yarış var. Şu ana kadar 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralı olduğu belirlendi. Ancak gelen son dakika haberler çok sayıda ölü olabileceği yönünde. 

17.29SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı. İstanbul Valiliği de enkaz çalışmalarının kolaylaştırılması için vatandaşların çevreden uzaklaştırılması yönünde bir açıklama yaptı. 

17.14BİR KİŞİ SAĞ KURTARILDI

Binanın en üst katında oturduğu tahmin edilen bir kadın, enkazın altından yaralı olarak çıkarılırken bir yaralıya daha ulaşıldığı öğrenildi. Umutları artıran bu gelişmeler, çalışmaları daha da hızlandırıldı. Fakat 24 daireli binanın en alt katında bir tekstil atölyesi olması ve orada 15'ten fazla işçi olduğu bilgisi ölü sayısının yüksek olacağına ilişkin endişe yaratıyor.

Kartal'da çöken binadan şoke eden görüntüler geliyor! Koca bina yola dağıldı

Binada 24 Daire var : Çöken binada 43 kişinin yaşadığı 24 dairenin ve 15-20 kişinin çalıştığı bir tekstil atölyesinin olduğu öğrenildi. Hayli yeni olan binadaki bu dairelerin tamamen dolu olduğu bildiriliyor. Ölü sayısının yüksek olabileceğinden endişe ediliyor.

Patlama Olduğu İddiası: Görgü tanıkları Saat 16.00'da yaşanan olayın öncesinde patlama olduğunu iddia ederken canlı yayına bağlanan Cevizli Muhtarı Memiş Dikilitaş ise binanın kendi kendine çöktüğünü söyledi. 

Bursa ve Sakarya'dan Ekipler Geliyor: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın olay yerine hareket ettiği öğrenilirken AFAD da çöken bina için Sakarya ve Bursa'dan ekipleri yola çıkardı.

Binanın çökmeden önceki hali

Binanın yıkılmadan önceki hali yukardaki gibi. 8 katlı binanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor.

-"Sesimi Duyan Var mı?" Olay yerinde zamana karşı yarış var. İtfaiye ekiplerinin vatandaşlara "Sesimi duyan var mı" diye sesleniyorlar.

"Binanın Altında Çocuklar Kalmış Olabilir": Binanın çöktüğünü gördüğünü söyleyen görgü tanığı, "Yol kenarında oynayan çocuklar vardı, tam emin değilim ama binanın altında kalmış olabilirler" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 06 Şubat 2019 17:16 Ölü ve yaralilarin ülkesine dönüstük..

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