Kartal sahilinde kadın cesedi bulundu

Cesedin çıkarılması için olay yerine deniz polisi istendi. Denizden çıkartılan cesette herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadı. 35-40 yaşlarında olduğu düşünülen kadın cesedi, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı incelemesinden sonra Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.