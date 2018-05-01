Kars'ta silahlı kavga 1 ölü 2 yaralı

Şehit Yusufbey Caddesi Öğretmenevi önünde, aralarında husumet olan Tarkan Ç, Ramazan Y. ile Haşim T. karşılaştı.

Ramazan Y, burada Tarkan Ç. ve Haşim T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ramazan Y, silahla Tarkan Ç. ve Haşim T'ye ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri camiye gitmek üzere yolda yürüyen Hüseyin O'ya isabet etti.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Olayda ağır yaralanan Tarkan Ç. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan Ramazan Y. silahıyla polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, olay yerinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı.