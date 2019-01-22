Kars'ta Sibirya soğuna çare salça kutusu oldu

KARS’ta Sibirya soğukları yaşanıyor. Selim ilçesinde etkili olan şiddetli tipiyle birlikte hayat durma noktasına geldi. Selim'e bağlı Eskgigazi köyünde evler ve ahırlar tamamen karla kaplandı ve çatılarda buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar, donmaması için traktörlerini brandayla kapatmak zorunda kaldı. Traktörlerini tamamen brandayla örten köylüler ilginç görüntülerin de oluşmasına neden oldu.

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