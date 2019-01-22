Kars'ta Sibirya soğuna çare salça kutusu oldu

KARS'ta etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle evler karın altında kaldı. Vatandaşlar araçlarının donmaması için ilginç metotlara başvurdu. Bazı vatandaşlar traktörlerinin üstünü branda ile egzozlarını da salça kutusu ile kapattı. Ardahan'ın Göle ilçesinde ise termometreler eksi 28'i gösterdi.

Kars'ta Sibirya soğuna çare salça kutusu oldu

KARS’ta Sibirya soğukları yaşanıyor. Selim ilçesinde etkili olan şiddetli tipiyle birlikte hayat durma noktasına geldi. Selim'e bağlı Eskgigazi köyünde evler ve ahırlar tamamen karla kaplandı ve çatılarda buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar, donmaması için traktörlerini brandayla kapatmak zorunda kaldı. Traktörlerini tamamen brandayla örten köylüler ilginç görüntülerin de oluşmasına neden oldu.

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Kars'ta Sibirya soğuna çare salça kutusu oldu

Traktörlerin motor kısımlarını saran köylüler, egzoz kısmını ise salça kutusu kapattı. Köylülerden Halil Çimril, Sibirya soğukları nedeni ile kış mevsimi boyunca traktörlerini çalıştırmadıklarını onun için de bu yollara başvurduklarını söyledi.

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Kars'ta Sibirya soğuna çare salça kutusu oldu

Öte yandan Sibirya soğuklarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 28,2 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. Termometreler, sıfırın altında olmak üzere Ağrı Eleşkirt'te 25,6, Erzurum Havalimanı bölgesinde 23,4, Ağrı'da 22,4, Ardahan'da 21,5, Kars'ta 20, Erzurum'da 16,7, Erzcan'da 8,5, Muş'ta 8 ve Iğdır'da 7,7 dereceyi gösterdi. İşte Sibirya soğundaki Kars'tan fotoğraflar:

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Kars'ta Sibirya soğuna çare salça kutusu oldu

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