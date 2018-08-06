Kars'ta şehitler anıtına saldırı!

KARS'ın Arpaçay ilçesinin Büyük Çatma köyünde, 1915-1918 yıllarında Ermeni Taşnak çetelerince katledilen, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 183 şehidin anısına yaptırılan şehitler anıtına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıda bulunuldu.

Kars'ta şehitler anıtına saldırı!

Kars'ın Arpaçay ilçesinin Büyük Çatma köyünde, 1915- 1918 yıllarında Ermeni Taşnak çetelerince katledilen, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 183 şehidin anısına 2014 yılında yaptırılan şehitler anıtına, gece saatlerinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı gerçekleştirildi.

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Kars'ta şehitler anıtına saldırı!

Arpaçay Kaymakamlığı ve köy muhtarlığı tarafından yaptırılan anıtın mermerleri ile ışıklandırmaları tahrip edilirken, mermerde yazılı şehit isimlerine de zarar verildi.

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Kars'ta şehitler anıtına saldırı!

Jandarma ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlatırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışılıyor.

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Kars'ta şehitler anıtına saldırı!

Büyük Çatma köyünün muhtarı İbrahim Birdal, olayın, Türkiye’ye yapılmış saldırı niteliğinde olduğunu belirterek, "Çok üzüntülüyüz. Şehitlikte iyileştirme çalışmaları yapılıyordu. Sabah işçiler gittiklerinde bu manzarayla karşılaşmışlar. Bize haber verdiler.

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