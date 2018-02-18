Kars'ta okullar tatil mi? Kar tatili

Van, Kars, Ağrı, Muş ve Iğdır'da başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken öğrenciler ve veliler en çok okulların tatil olup olmadığını merak etti.

Yoğun kar yağışına rağmen henüz alınmış bir kar tatili kararı bulunmuyor. Van, Kars ve Ağrı'da kar yağışı aralıklarla gün boyu devam ederken yağışların önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtildi.

Muş ve Iğdır'da ise kar yağışı yarın yerini sağanak yağışa bırakacak. Bu nedenle bu iki ilde de herhangi bir tatil kararı alınması beklenmiyor.