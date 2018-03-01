Kars'ta mahsur kalan araç kurtarıldı

Kars-Erzurum Karayolu'nda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kars-Erzurum Karayolu Mescitli mevkisinde kayan araçlar nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayan tırlar yolu trafiğe kapatırken, bölgeye Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler kar küreme çalışması yaparken, bazı tır sürücüleri ise araçlarına zincir taktı. Karayolları ekiplerince yapılan çalışmanın ardından mahsur kalan araçlar kurtarılarak, karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Yetkililer, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüleri uyardı.