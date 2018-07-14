  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kars’ta korkutan gelişme! Geçen yıl ortaya çıkmıştı

Kars’ta korkutan gelişme! Geçen yıl ortaya çıkmıştı

Kars’ta geçen yıl başlayan ve binlerce kazın telef olmasının ardından kontrol altına alınan kaz ölümleri yeniden başladı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 14-07-2018 18:27 - Güncelleme: 14-07-2018 18:27

Kars’ta, kaz çiftliği kurarak üreticilik yapan bir vatandaşa ait 5 bin kazdan bin 500 kaz telef oldu. Kazların ölümüne neyin neden olduğu ise bilinmiyor. Subatan Yolu üzerinde kurduğu çiftlikte kaz üreten Fatma Nagaş’a ait kazlar bir anda ölmeye başladı. Kazlarının ölümüne hangi hastalığın neden olduğunu bilmeyen Nagaş, ölen kazlarını derin dondurucuya koyarak yetkililerden kendisine yardımcı olmalarını bekliyor.

Çiftliğinde ürettiği 5 bin kazdan bin 500 tanesinin telef olduğunu ifade eden Fatma Nagaş, “Ürettiğim 5 bin kazdan, bin 500 tanesi telef oldu. Ve çaresi yok diyorlar. Çaresi bulunmadı diyorlar. Aşı üretilecek diyorlar. Sabah açıyorsun bir şey yok, öğlen iki ayağının feri kesiliyor çöktüğü yerde ölüyor kalıyor hayvan, günde 5 tane de ölüyor. 1 tane de ölüyor, belli olmuyor. Çünkü belli olmadığı içinde bir şey yapamıyoruz. Önlemi alınacak bir durum yok” dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde defalarca gittiğini ve kazlarının ölümüne çözüm bulamadığını belirten Fatma Nagaş, “Kendim çok kez tarıma gittim. İl tarım bana diyor ki, dezenfekte edeceksin, koruyacaksın. Peki ben bunu ne kadar dezenfekte etsem ve bunun içine giren bir virüsü yok edemem. Kars’ımız bizim neyle meşhur bir kaşarı, bir de kazı ile meşhur. Kazı yok olup gittikten sonra ne ile meşhur olacak bu Kars?” diye konuştu.

Çiftlik sahibi Fatma Negaş, telef olan kazlarını derin dondurucu muhafaza ediyor. Yetkililerin biran evvel kazlarının ölümüne çare bulmasını isteyen Nagaş, bu şekilde devam ederse bütün kazlarının telef olacağını kaydetti.
 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kars’ta korkutan gelişme! Geçen yıl ortaya çıkmıştı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro