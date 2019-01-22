Karşı takımın antrenörüne anne terliği!

İzmir’de düzenlenen Gençler Ligi voleybol maçında daha önce görülmemiş bir olay oldu. Maçın taraftarları: Rota Koleji ve Karşıyaka'ydı.

Hakem kararı sonrası sahada gergin bir rüzgar esti. Karşıyaka oyuncularından birinin annesi, karşı takımın antrenörü Alper Kaygusuz’a sinirlendi. Sinirlerine hakim olamayan anne daha sonra ayağından çıkardığı terlikleri antrenöre doğru fırlattı.

Tribündeki diğer izleyiciler öfkeli anneyi sakinleştirdi. Olay, tribündeki diğer izleyicilerin kameralarına yansıdı.



