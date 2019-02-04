Karşı şeride geçince faciaya neden oldu: Çok sayıda ölü var!

UŞAK'ta otomobille karşı yönden gelen cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Karşı şeride geçince faciaya neden oldu: Çok sayıda ölü var!

UŞAK-İzmir yolu Çınar köyü yakınlarında meydana gelen feci kazada; Uşak'tan İzmir'e giden Fahrettin Hacıoğlu (62) yönetimindeki 35 PN 740 plakalı otomobil, karşıdan gelen Ali Yılmaz yönetimindeki 64 KY 400 plakalı ciple çarpıştı.

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Karşı şeride geçince faciaya neden oldu: Çok sayıda ölü var!

Kazanın şiddetiyle iki araç da hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Karşı şeride geçince faciaya neden oldu: Çok sayıda ölü var!

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Fahrettin Hacıoğlu ile yanındaki eşi Safiye Hacıoğlu (61) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, oğlu Mesut Hacıoğlu ile cipin sürücüsü Ali Yılmaz ise ağır yaralandı.

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Karşı şeride geçince faciaya neden oldu: Çok sayıda ölü var!

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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